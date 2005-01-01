ОЗХО назвало якобы использованное при «химатаке» на сирийскую Думу вещество

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что при атаке в сирийском городе Дума «скорее всего» использовался хлор.

Об этом говорится в итоговом докладе расследования инцидента, опубликованном ОЗХО, передает РИА «Новости».

Напомним, работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.