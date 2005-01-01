США провели испытания системы ПРО

Соединенные Штаты провели испытание системы противоракетной обороны, осуществив запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщили источники Bloomberg в Пентагоне.

По словам журналиста Bloomberg Энтони Капаччо, «испытания двух противоракет наземного базирования, поведенные Агентством по противоракетной обороне США, были успешными», передает ТАСС.

По сведениям местных СМИ, запуск был осуществлен в 20.30 мск с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Испытания официально не анонсировали.

На прошлой неделе глава России МИД Сергей Лавров предупредил об открытии ящика Пандоры в связи с планами развертывания космического сегмента системы ПРО США. Ранее Москва предупреждала, что планы развития космического сегмента ПРО США опасны и неизбежно приведут к гонке вооружений в космосе.