Лавров предупредил США об открытии ящика Пандоры

Создание американцами космического сегмента систем ПРО чревато рисками уничтожения орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран, США открывают ящик Пандоры, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Тем временем, в США уже выделены ассигнования на создание космического сегмента противоракетной обороны и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он задался вопросом, каким образом США выстроят реально действующую боевую структуру, в любой момент готовую зачистить космос «от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран».

Лавров заявил, что это «открывает ящик Пандоры», так как многие государства являются активными участниками космической деятельности».

«Среди них немало тех, кто уже занимается разработкой боевых нагрузок для выведения в космос, либо обладает необходимым для этого потенциалом. Проблема становится все более актуальной», – добавил министр.

Ранее в МИД заявили, что планы развития космического сегмента ПРО США опасны и неизбежно приведут к гонке вооружений в космосе.

На прошлой неделе и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подписал указ о создании Агентства космического развития (АКР) в составе министерства обороны Соединенных Штатов. АКР, как говорится в документе, «ускорит разработку и использование новых военных космических возможностей, необходимых для обеспечения технологического и военного преимущества» в космосе.