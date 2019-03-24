С норвежского парома Viking Sky спасли 370 человек

С норвежского парома Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мере-ог-Ромсдал, эвакуировали более 370 человек, сообщает газета Verdens Gang.

По данным издания, эвакуировано 371 из около 1,4 тыс. находившихся на пароме людей. Эвакуацию проводят три вертолета. Спасатели говорят, что ветер в районе происшествия ослаб, ситуация на борту тоже стала спокойнее, чем накануне вечером, передает ТАСС.

Ночью запустили три из четырех двигателей парома, он самостоятельно движется к городу Молде. Тем не менее, эвакуацию решили продолжить. Вскоре планируется направить буксировочные суда на помощь парому.

Основная часть пассажиров лайнера – британцы и американцы. Четыре члена экипажа судна являются россиянами, среди пассажиров граждан России нет.

Ранее в воскресенье сообщалось о 262 спасенных пассажирах парома.

Накануне в районе происшествия наблюдался сильный ветер, высота волн достигала восьми метров.