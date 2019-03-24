На борту терпящего бедствие норвежского круизного лайнера нашлись россияне

Посольство России в Норвегии сообщило, что на борту норвежского судна «Вайкинг скай» (Viking Sky), терпящего бедствие в море в районе губернии Мере-ог-Ромсдал, находятся четверо россиян.

В посольстве уточнили, что среди пассажиров российских граждан нет, однако в составе экипажа терпящего бедствие судна есть четверо россиян, передает ТАСС.

По сведениям издания Verdens Gang, эвакуация людей с круизного лайнера займет всю ночь.

Представитель Объединенного центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии Боргхильд Эльдеен сообщил, что из 1,3 тыс. человек на борту судна эвакуированы пока лишь 139.

По его словам, большинство пассажиров лайнера – британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран.

По информации телекомпании NRK, среди эвакуированных пассажиров трое получили серьезные травмы и были отправлены в больницу. Всего пострадало восемь человек. Что именно стало причиной травм не сообщается.

Накануне стало известно, что с круизного лайнера у берегов Норвегии вертолетами эвакуируют пассажиров. В районе происшествия наблюдается сильный ветер, высота волн достигает восьми метров.