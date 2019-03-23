С круизного лайнера в Норвегии эвакуируют больше тысячи пассажиров

Спасатели проводят эвакуацию пассажиров круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии, у судна сломался двигатель, сообщают СМИ.

На лайнере находятся 1,3 тыс. пассажиров, около 100 человек уже эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang.

В районе происшествия наблюдается сильный ветер, высота волн достигает 6-8 метров. Глава спасательной операции Тур Андре Франк сообщил, что эвакуацию проводят два вертолета

«Это займет время, но это единственная возможность при восьмиметровых волнах», – пояснил он.

Сигнал бедствия поступил в момент, когда судно шло по направлению к берегу, уточняет издание.

На данный момент лайнер стоит на якоре в 5 километрах от берега Норвегии, на место происшествия отправились несколько спасательных судов и вертолетов. Лайнер шел из города Тромсе в Ставангер.

На текущий момент сведений о россиянах на борту круизного лайнера не приводится.