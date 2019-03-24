Появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера

В Сети появились видеозаписи с круизного лайнера «Вайкинг скай» (Viking Sky), терпящего бедствие у берегов Норвегии.

Судя по появившимся в Сети видеокадрам, судно ощутимо накренилось на левый борт, в результате столы, стулья и прочие предметы интерьера перекатываются по палубам лайнера, с потолка на голову людям падают декоративные панели и осветительные приборы.

Тем временем пассажиры судна надевают спасательные жилеты и ждут своей очереди эвакуации.

Накануне стало известно, что с круизного лайнера «Вайкинг скай» (Viking Sky) у берегов Норвегии вертолетами эвакуируют пассажиров. На борту терпящего бедствие судна есть россияне. В районе происшествия наблюдается сильный ветер, высота волн достигает восьми метров.