Названо число спасенных пассажиров с терпящего бедствие норвежского лайнера

Шведское издание Aftonbladet сообщило число пассажиров, которых удалось спасти за ночь с терпящего бедствие у берегов Норвегии круизного лайнера.

По сведениям издания, к 3.15 (5.15 мск) спасателям удалось эвакуировать с борта круизного лайнера 262 человек, передает РИА «Новости».

Пассажиров одного за другим поднимают на вертолеты, но вертолет может взять на борт не более 10-15 человек, сообщает издание.

Накануне стало известно, что с круизного лайнера «Вайкинг скай» (Viking Sky) у берегов Норвегии вертолетами эвакуируют пассажиров. На борту терпящего бедствие судна есть россияне. В районе происшествия наблюдается сильный ветер, высота волн достигает восьми метров.

Позднее был получен сигнал бедствия от второго судна в районе тонущего норвежского лайнера.