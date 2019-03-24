Получен сигнал бедствия от второго судна в районе тонущего норвежского лайнера

Грузовое судно Hagland Captain, находящееся у берегов западной Норвегии, в районе спасательной операции с тонущего круизного лайнера Viking Sky, передало сигнал бедствия, сообщила телекомпания TV2.

По данным телекомпании, у грузового судна с девятью членами экипажа на борту в условиях сильнейшего шторма произошла остановка двигателя в районе западной Норвегии, передает РИА «Новости».

Местные правоохранительные органы сообщили, что грузовое судно было поставлено на якорь.

«Девять человек, находившиеся на борту грузового судна, были подняты на борт двух вертолетов, которые в тот момент находились в районе ЧП и проводили эвакуацию пассажиров круизного лайнера», – говорится в сообщении TV2.

По сведениям телекомпании NRK, часть груза с судна во время шторма смыло в море.

Накануне стало известно, что с круизного лайнера «Вайкинг скай» (Viking Sky) у берегов Норвегии вертолетами эвакуируют пассажиров. На борту терпящего бедствие судна есть россияне. В районе происшествия наблюдается сильный ветер, высота волн достигает восьми метров.