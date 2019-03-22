Эксперт: Новая региональная кадровая политика оправдывает себя

«Ставка на технократов, которые прежде всего ориентированы на практику, на получение результата, оправдалась», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя последния обновления в руководстве нескольких российских регионах.

Эксперт директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает кадровые решения последних дней удачными и правильными, назвав опыт новых управленцев, пришедших теперь в регионы, более чем адекватным.

Говоря о промежуточных итогах новой кадровой политики, эксперт предположил, что новый опыт можно уже оценить позитивно. Последние назначения говорят о том, что по-прежнему делается ставка на технократов, – на управленцев, прежде всего, ориентированных на практику, на получение конкретного результата, считает Потуремский.

«Можно привести пример с Забайкальем – это очень трудный и депрессивный регион. Буквально недавно состоялась прямая линия врио губернатора Александра Осипова – событие более чем позитивное. Видно, что руководитель точно «попадает» в ключевые проблемы, он полностью в курсе и дает ответы на все вопросы, которые есть у жителей региона».

Потуремский отметил, что таких примеров много. «Критика, звучавшая ранее в адрес технократов за технократизм, не оправдывается. У вновь назначенных губернаторов по результатам прошлых выборов, оказалась достаточно высокая поддержка» – резюмировал эксперт, вспоминая результаты предыдущей волны назначений.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, Дениса Паслера – врио губернатора Оренбургской области. Также на этой неделе сменились руководители трех регионов: Челябинской области, Калмыкии и Алтая.

Отметим, что во вторник 26 марта в Экспертном институте социальный исследований (ЭИСИ) состоится круглый стол «900 дней новой кадровой политики. Обновление регионального управления».

«6 октября 2016 года Президент России подписал указ о назначении врио главы Калининградской Антона Алиханова, ставшего чуть ли не лицом масштабной волны обновления губернаторского корпуса. С последними назначениями волна обновления перевалила за экватор - более чем в половине субъектов выдвинуты новые главы. Это значительная выборка, позволяющая делать определенные выводы о характеристиках волны обновления регионального управления», – говорится в анонсе ЭИСИ.

В ходе круглого стола будет представлен обзор новой кадровой политики, а также основных результатов обновления регионального руководства.