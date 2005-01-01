Путин назначил врио главы Калмыкии

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича», – сказал он, передает ТАСС.

Сайт Кремля сообщает, что Путин уже провел встречу с Хасиковым.

38-летний Хасиков детство провел в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы России. Бату Хасиков – известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Также Хасиков был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в 2018 году. Кроме того, он участвовал в реализации проекта Putin Team.

Ранее в среду глава Республики Калмыкия Алексей Орлов написал заявление об отставке и сообщил, что не будет принимать участие в выборах губернатора региона в 2019 году.