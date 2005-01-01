Путин назначил врио главы Мурманской области

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим обязанности Андрея Чибиса.

«Президент провел рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В четверг губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе брифинга для СМИ заявила, что попросила президента Владимира Путина о досрочной отставке.

40-летний Андрей Чибис окончил Московский университет потребительской кооперации (специальность «Юриспруденция»).

Чибис обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школе госуправления (ВШГУ). Отметим, кстати, что победители конкурса «Лидеры России», которые желают работать на госслужбе, могут без конкурса попасть на обучение в ВШГУ в «Школу губернаторов».

Андрей Чибис богатый опыт работы в региональных и федеральных органах государственной власти.

С 2006 года занимает различные руководящие должности в государственных и частных организациях по линии строительства и жилищно-коммунального хазяйства (Минрегион, Госстрой, Минстрой, ОАО «Российские коммунальные системы»).

С 2013 года являлся замминистра строительства и ЖКХ. В 2014 года также был назначен главным жилищным инспектором Российской Федерации.

Во время работы в Минрегионе отвечал за реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье», разработку долгосрочной стратегии массового строительства жилья. В Госстрое обеспечивал реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» и проектов комплексного освоения территорий. В Минстрое непосредственно курировал разработку стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 года, вопросы создания комфортной городской среды и тематику цифровизации.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга и назначил временно исполняющим обязанности Дениса Паслера.

На этой неделе уже сменились губернаторы Челябинской области, Калмыкии и Алтая.