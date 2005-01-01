Губернатор Мурманской области подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе брифинга для СМИ заявила, что попросила президента Владимира Путина о досрочной отставке.

«Я без малого семь лет проработала на посту. … Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», – заявила она.

Ковтун заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах. Свое решение она объяснила необходимостью обновления в высших эшелонах власти, передает РИА «Новости».

По словам Ковтун, за годы работу на посту вместе с командой они создали «мощный фундамент для развития будущего». «Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», – сказала она.

Еще в четверг появилась информация, что Ковтун написала заявление об отставке, с вероятностью в 99% оно будет подписано.

Ранее на этой неделе сменились губернаторы Челябинской области, Калмыкии и Алтая.