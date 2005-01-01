Путин назначил врио главы Оренбургской области

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга и назначил временно исполняющим обязанности Дениса Паслера.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Денисом Паслером, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг, занимавший эту должность с 2010 года, подал заявление об отставке.

40-летний Денис Паслер – коренной уралец: родился, учился и работал в Свердловской области. Окончил Уральский государственный горный университет и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Имеет большой опыт государственного управления на региональном уровне. В течение четырех лет возглавлял правительство одного из крупнейших и промышленно развитых регионов страны – Свердловской области.

Имеет опыт политической деятельности – являлся депутатом заксобрания Свердловской области. Входил в президиум регионального политического совета партии «Единая Россия».

Имеет серьезный опыт работы на руководящих должностях в бизнесе. В частности, был гендиректором ОАО «Екатеринбурггаз», управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт» и ЗАО «ГАЗЭКС».

До сегодняшнего дня занимал должность председателя правления крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения – ПАО «Т плюс».

В четверг также стало известно, что в отставку подала губернатор Мурманской области.

На этой неделе уже сменились руководители трех регионов: Челябинской области, Калмыкии и Алтая.