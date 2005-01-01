Губернатор Оренбургской области подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, занимающий эту должность с 2010 года, подал заявление об отставке.

«Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг направил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину прошение об отставке», – сообщается на официальном сайте правительства области.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. … Мы с вами сделали многое: строили школы и детские сады, дороги и больницы, создавали комфортную городскую среду», – говорится в обращении губернатора к жителям региона.

Берг также заявил, что задачи перед Оренбургской областью стоят амбициозные. «До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность», – отметил он.

Ранее на этой неделе сменились губернаторы Челябинской области, Калмыкии, Мурманской области и Алтая.