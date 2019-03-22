Путин обсудил с Совбезом ближневосточный кризис

Президент Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности, на которой были рассмотрены вопросы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов ближневосточного урегулирования. Было отмечено, что весьма нестабильная и сохраняющая напряженность ситуация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования», – передает сообщение Пескова РИА «Новости».

Отмечается, что в обсуждении ближневосточного кризиса приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие. На совещании Шойгу сообщил о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. Сообщается, что глава ведомства обсудил с сирийским лидером, в том числе, и вопросы социально-экономического развития.

7 марта Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы, связанные с лагерем «Рукбан» в Сирии.

В четверг, 21 марта, было заявлено о полной ликвидации последнего анклава боевиков «Исламского государства**» в сирийском Багузе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о стабилизации ситуации в Сирии.