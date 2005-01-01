Названа новая дата выхода Британии из Евросоюза

Саммит Евросоюза одобрит отсрочку по выходу Великобритании из объединения, сообщают новостные агентства.

Отсрочка по Brexit будет одобрена до 22 мая, об этом говорится в проекте итогового заявления саммита ЕС по соглашению, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что краткая отсрочка по Brexit возможна только в случае положительного голосования в пользу соглашения в парламенте.

Премьер Британии Тереза Мэй сообщала, что не готова откладывать Brexit дальше, чем на 30 июня.