ЕС назвал условия для отсрочки Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск назвал условия для переноса даты выхода Великобритании из состава Евросоюза.

«Короткая отсрочка Brexit будет возможной, но при условии положительного голосования [в пользу соглашения] в парламенте», – сказал Туск, передает ТАСС.

«Надежда на организованный выход остается слабой и иллюзорной, но мы продолжим добиваться его», – добавил глава Евросовета.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны передало просьбу о переносе Brexit в ЕС.

Мэй предупреждала британских депутатов, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Британии придется принять участие в выборах в Европарламент.