Эксперты оценили слова Трампа о превосходстве «Абрамсов»

«Абрамс» – это хороший танк, но из прошлого века», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление президента США о том, что «Абрамс» является «самым эффективным, надежным и боеспособным танком», превосходящим своих российских и китайских конкурентов.

«В своих выступлениях Дональд Трамп очень часто допускает элементы пропаганды, и говоря о танке М1 «Абрамс», даже если он упомянул какую-то его последнюю модификацию, пропаганда и реклама существуют в том числе», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Трамп пытается возродить танкостроение в США, которое было остановлено в 2008 году. Он пытается собрать всех специалистов под знамена, чтобы опять основные боевые танки появились на поле боя», – подчеркнул Леонков.

«Однако боевые действия на Ближнем Востоке показали, что доминирование М1 «Абрамс» – это голословное утверждение», – отметил эксперт и напомнил, что в последних боевых действиях в Ираке «Абрамсы» шли во втором эшелоне. Впереди «работала авиация и крылатые ракеты, далее – мобильные подразделения, и только потом появлялись танки, которые добивали некоторые укрепленные огневые точки и сохранившиеся танки иракской гвардии, которые не были уничтожены огнем авиации».

«А если мы вспомним, как эти танки воевали на стороне Саудовской Аравии против хуситов, которые бегали в тапочках... то последние показали в Йемене, что «Абрамс» пробивается в разные проекции и очень хорошо горит. Потому назвать «Абрамс» безупречным танком у специалистов просто язык не поворачивается», – отметил он.

Также Леонков обратил внимание на то, что основное противотанковое оружие, которое используется на Ближнем Востоке – ПТРК «Корнет» – «очень хорошо пробивает не только «Абрамсы», но и его собратьев из Германии – «Леопардов».

Чтобы решить этот вопрос, американцы решили прибегнуть к помощи израильских специалистов. «Активная израильская защита ставится на «Абрамсы», но из-за этого танк набирает вес, который в сумме составляет 60 тонн и даже превышает эту отметку. «Это говорит о том, что «Абрамс» – тяжелый танк. Если мы сравним проекцию этого танка с Т-90, то российский танк имеет более низкую проекцию. Он – сложная цель на поле боя на прямой дистанции в 2 км», – пояснил Леонков.

Говоря о китайских аналогах, военный эксперт отмечает, что это достаточно юркие танки, в основе которых лежат советские технологии. «Последняя созданная модель Type 99 – вполне годный танк с автоматом заряжания. Чем не могут похвастаться американские «Абрамсы». В передовом танке М1 «Абрамс» автомат заряжания отсутствует. У них автоматом заряжания является боец. Вопросы скорострельности, точности наведения зависят от того, насколько быстро этот боец сработает. А потеря бойца вообще делает задачу сложно выполнимой», – подчеркивает Леонков.

«Абрамс» – это хороший танк, но из прошлого века», – добавил эксперт.

«По совокупности своих характеристик самый могучий танк – это «Меркава-4». Он наиболее защищенный. Его степень живучести на поле боя очень высокая. А вот для решения задач в боевых условиях при массовом применении бронетанковой техники лучше всего подойдет наш Т-90», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев.

Он пояснил, что оценка танка делается не только по его каким-то единичным качествам, но и по их совокупности. В первую очередь это его стоимость, уровень решения боевых задач и эффективность в бою.

«Да, по некоторым элементам есть преимущества и у «Абрамса», и у «Леопарда», но по боевой эффективности танк Т-90 будет превосходить другие танки, хотя нельзя сказать однозначно, что один танк лучше другого. Но если взять совокупную оценку, эффективную стоимость, то это танк Т-90», – подчеркнул Маев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо, заявил, что М1 «Абрамс» является лучшим в истории танком.

«Мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн, верно? Насколько он сравним с танками, которые делают Китай, Россия и другие, как вы думаете? Мы их победим?» – задался вопросом Трамп и добавил, что «если конфликт случится, мы будем доминировать на поле боя и победим».

Трамп также сообщил, что в течение трех лет американская администрация планирует инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию танков M1 Abrams.

Напомним, в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% – до 750 млрд долларов. Американские СМИ писали, что военные траты превращают США в банкрота.

В феврале журнал The National Interest писал о российском «убийце танков Abrams». В том же месяце в социальных сетях появилась первая фотография новейшей модификации танка Abrams – модели M1A2C.