Трамп оценил эффективность американских танков против России

Президент США Дональд Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо, заявил, что М-1 Abrams является лучшим в истории танком; американский лидер выразил уверенность в том, что американские войска одержат победу в случае любого конфликта.

«Мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн, верно? Насколько он сравним с танками, которые делают Китай, Россия и другие, как вы думаете? Мы их победим?» – приводит его слова РИА «Новости».

«Америка не хочет конфликтов, но если конфликт случится, и вы знаете историю, вы должны быть сильными, если конфликт случится, мы будем доминировать на поле боя и мы победим», – добавил американский президент.

Трамп сообщил, что в течение трех лет американская администрация планирует инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию танков M1 Abrams, передает ТАСС.

Президент США подчеркнул, что этот показатель почти в два раза превышает финансирование, которое предусматривала в этих целях администрация его предшественника Барака Обамы за восемь лет.

Напомним, в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% – до 750 млрд долларов. Американские СМИ писали, что военные траты превращают США в банкрота.

В феврале журнал The National Interest писал о российском «убийце танков Abrams». В том же месяце в социальных сетях появилась первая фотография новейшей модификации танка Abrams – модели M1A2C.