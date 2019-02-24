Появилось первое фото модернизированного танка Abrams

В социальных сетях появилась первая фотография новейшей модификации танка Abrams – модели M1A2C.

Снимок опубликовал Defence Blog. Уточняется, что фото сделали на испытательном полигоне США в Юме, где боевая машина проходит завершающую стадию испытаний, передает РИА «Новости».

M1A2C with TROPHY APS at YPG pic.twitter.com/AgCtwyXLrQ —(@lfx160219) 22 февраля 2019 г.

В новейшей версии танка должен быть исправлен ряд недостатков, связанных с его габаритами и мощностью. Также боевая машина получит защиту от самодельных взрывных устройств.

Сообщается, что танк получит систему Trophy, повышающую защиту машины от гранатометных выстрелов и противотанковых управляемых ракет.

Американский журнал The National Interest ранее рассказывал о разрабатываемом в России переносном ПТРК, который, по мнению издания, может стать «серьезной угрозой» для танков Abrams.