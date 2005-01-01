В США рассказали о российском «убийце танков Abrams»

Переносной ПТРК, который разрабатывается Россией, может стать «серьезной угрозой для танков» Abrams, пишет эксперт американского журнала The National Interest Чарли Гао.

Он отметил, что новый комплекс, о котором ранее сообщил глава научно-технического комитета ГРАУ Минобороны Роман Спирин, может стать ответом Москвы на американские системы Javelin и грозит стать «убийцей танков» НАТО, передает РИА «Новости».

Гао пишет, что разработчики намерены усилить бронепробиваемость нового ПТРК. Он связывает это с тем, что в танках НАТО укрепляют броневые конструкции, в том числе в M1A2C Abrams.

«Новый ракетный комплекс является инновационным, так как он предназначен для использования по принципу «выстрелил – забыл», – пишет The National Interest, имея в виду принцип, который позволяет осуществлять пуск ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений.

Также в статье обращается внимание на то, что ПТРК могут использовать в урбанизированной местности – это расширяет боевые возможности вооружения. В то же время американский Javelin достаточно громоздкая система, которая сложна для применения.

«ПТРК, действующий по принципу «выстрелил – забыл», будет представлять серьезную угрозу для танков НАТО», – резюмирует эксперт.

Речь идет о ПТРК, о котором в начале февраля сообщал Спирин в статье «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ – 2018».