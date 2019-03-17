Американские СМИ заявили о превращении США в банкрота из-за военных трат

Военно-промышленный комплекс США слился с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками и превращает страну в банкрота, пишет в статье для CounterPunch писатель Джон Уайтхед.

«Военные расходы превращают Америку в банкрота. На нашей стране паразитирует военно-промышленный комплекс, который поддерживают военные дельцы, коррумпированные политики и иностранные правительства», – приводит текст статьи RT.

Он призывает американцев «не дать себя обмануть» и не верить в то, что «заработанные тяжким трудом доллары, уходящие на налоги, используются для нужд национальной безопасности и армии».

«Это все уловка», – пишет Уайтхед.

Он отметил, что в конце налогового года все правительственные ведомства «впадают в отчаянное транжирство в стиле «используй или потеряешь», чтобы иметь основания запросить бюджет в следующем год.

«Любой, кто считает, что военным нужно больше денег либо преступно невежественен, либо столько же коррумпирован, потому что военные страдают не от нехватки финансирования – они страдают от нехватки должного надзора», – пишет автор.

Также он отмечает, что правительство США тратит гораздо больше, чем получает, берет большие займы у иностранных правительств и социального сектора для поддержки функционирования госинститутов и финансирования бесконечных войн за рубежом.

В то же время нужды американцев, пишет автор, занимают далеко не первое место в госбюджете: образовательная система страны находится в «жалком состоянии», инфраструктура устарела, а здравоохранение становится все более необоснованно дорогим и менее доступным для тех, кто нуждается в нем больше всего. В предположительно крепкой экономике компании постоянно заявляют о своём банкротстве, а так называемое представительное правительство — это абсолютная фикция.

В конечном счете, пишет он, военно-промышленный комплекс толкает Америку к банкротству, США превратились в «страну-должника», увязающую в долгах. Все решения в этом государтве принимаются военно-промышленным комплексом, отмечает Уайтхед.

Он заявил, что ВПК США создал непревзойденную империю, которая ведет бесконечные войны по всему земному шару, на них с 2001 года американское правительство потратило более 4,7 трлн долларов.

«По сути, американское правительство тратит в Ираке за пять секунд больше денег, чем средний американец получает за год», – отмечает Уайтхед.

Ранее Пентагон запросил у Конгресса миллиарды долларов на модернизацию ядерного вооружения и разработку гиперзвукового оружия, а президент США Дональд Трамп заявлял, что стране требуется увеличить расходы на вооружение до 750 млрд долларов.