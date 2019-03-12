Пентагон назвал приоритетом модернизацию ядерных сил

Министерство обороны США определило модернизацию средств доставки ядерных зарядов главным приоритетом на 2020 финансовый год, следует из бюджетной заявки Пентагона.

Ведомство запросило увеличение военного финансирования на ядерную модернизацию почти по всем позициям, передает РИА «Новости».

Согласно заявке Минобороны США, большая часть ядерных систем произведена еще в 80-е годы, и ожидается, что их ресурс будет выработан в промежутке 2025 и 2035 годов. Сообщается, что Пентагон просит деньги на наземные комплексы стратегического сдерживания, крылатые ракеты большой дальности, стратегические подводные лодки класса Columbia, баллистические ракеты Trident II, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 и другие системы вооружения.

Также отмечается, что увеличение финансирования по сравнению с 2018 годом может составить от 100 до 400 млн долларов по каждой позиции.

Ранее Пентагон запросил у Конгресса 2,6 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия.

О необходимости увеличения расходов на оборону говорил президент США Дональд Трамп.