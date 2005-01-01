В России построили крупномасштабную модель нового транспортника Ил-276

Проектирование крупномасштабной модели перспективного военно-транспортного Ил-276 завершено, об этом сообщили в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»).

На модели отработают разнообразные варианты взлетно-посадочной механизации крыла, органы управления на крыле и оперении, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте института.

Отмечается, что конструкция позволит проводить эксперименты в трех разных конфигурациях.

«Первый вариант – полностью собранная модель со всеми элементами (фюзеляж, механизированное крыло с двигателями, хвостовое оперение). Вторая конфигурация – с изолированным фюзеляжем, без крыла и хвостового оперения. Третья версия – полная компоновка с двумя видами хвостового оперения», – отмечается в сообщении.

Другой особенностью является наличие открывающегося люка в хвостовой части фюзеляжа. Это позволит имитировать сброс грузов в процессе испытаний, благодаря чему будет получена информация о поведении аэродинамических характеристик самолета при десантировании.

«Конструкция имеет достаточную жесткость и прочность для восприятия больших силовых нагрузок. Это обеспечивается применением высокопрочных конструкционных материалов», – отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что на базе нового Ил-276 планируется построить топливозаправщик, пункт связи и воздушный госпиталь.

Ил-276 – двухдвигательный военно-транспортный самолет для транспортировки грузов массой до 20 тонн на расстояние до 2000 км. Скорость полета – 800 км/ч.