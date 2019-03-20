Китай отказался дать США гарантии по возобновлению закупок Boeing 737 MAX

Власти Китая намерены исключить самолеты серии Boeing 737 MAX из перечня американских товаров, которые Пекин даст согласие закупать в рамках будущего торгового соглашения с США, сообщает Bloomberg.

По сведениям источников, в проекте торгового соглашения Китая и США фигурировали Boeing 737 MAX в четырех модификациях, однако власти КНР решили пока отказаться от закупок самолетов этой серии ради безопасности воздушных перевозок, передает ТАСС.

При этом не исключено, что Boeing 737 MAX в соглашении будут заменены на другие самолеты американской авиастроительной корпорации.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера. После этого корпорация Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX клиентам.

Отметим, портфель заказов Boeing 737 MAX насчитывает не менее 200 авиалайнеров для КНР, однако Китай стал первой страной, которая ввела временный запрет на полеты этого типа воздушных судов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.