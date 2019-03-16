Рогозин рассказал, когда модуль «Наука» начнет предполетные испытания

Модуль «Наука», предназначенный для отправки на МКС в 2020 году, в августе 2019 года отправится из Центра имени Хруничева в РКК «Энергия», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезен в РКК «Энергия» для предполетных испытаний», – написал Рогозин в своем Twitter.

Он добавил, что это решение приняли после совещания с участием генеральных конструкторов в подмосковном Королеве.

Ранее Рогозин сообщал, что модуль «Наука» будет отправлен на Международную космическую станцию летом 2020 года. Изначально его планировать отправить к МКС в 2007 году.