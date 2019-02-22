Названы сроки отправки на МКС нового российского модуля

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» будет отправлен на Международную космическую станцию летом 2020 года, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем летом 2020 года, надеюсь, что сдвижек больше не будет, отправить к МКС новый модуль – большое объемное помещение для работы нашего экипажа», – передает ТАСС сообщение Рогозина.

Модуль «Наука» изначально планировать отправить к МКС в 2007 году.

В апреле 2018 года сообщалось, что модуль готов к запуску и будет отправлен в 2019 году.