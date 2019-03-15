Ставшей звездой Сети курьеру-матери запретили работать

Жительнице Ростова Ладе Королевой, которая прославилась в Сети после того, как была сфотографирована с младенцем во время работы курьером в сервисе доставки еды, запретили работать.

Королева написала в Instagram, что ей якобы позвонили из районного отдела образования и «запретили работать с ребенком» в сервисе доставки «Яндекс.Еда», так как из-за нее у ведомства начались проблемы с администрацией города.

Девушка спрашивает у подписчиков, законно ли такое требование.

Кроме того, в комментариях она сообщила, что ей даже пригрозили забрать ребенка.

Напомним, 18-летнюю жительницу Ростова Ладу Королеву запечатлели на фото вместе с младенцем во время работы курьером, после чего молодая мама стала знаменитой.