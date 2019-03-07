Ростовчанка стала звездой в Сети, выйдя на работу курьером с младенцем

Временно оставшуюся без мужа 18-летнюю жительницу Ростова Ладу Королеву запечатлели на фото вместе с младенцем во время работы курьером в сервисе доставки еды, после чего молодая мама стала знаменитой.

Фото Королевой в форме курьера и с коляской в руках, где лежала ее девятимесячная дочка, очень быстро разлетелось по интернету и принесло девушке популярность, передает 161.ru.

Молодая мама вынуждена была пойти работать, так как ее супруга Селиверста забрали в армию, а пособия размером в 10 тыс. рублей на жизнь не хватало. Просить помощи она не хотела, так как «человек должен уметь обеспечивать себя сам».

По словам девушки, за популярностью она не гналась. «Я просто решила пойти заработать, потому что муж сейчас служит. Никакая слава мне была не нужна. Кто-то случайно сфотографировал меня на улице с коляской. Я этого даже не заметила - потом знакомые прислали ссылку на публикацию в социальных сетях. На протяжении всего дня звонили журналисты, задавали вопросы. Незнакомые люди стали предлагать помощь», – рассказала Королева.

Она добавила, что после публикации ей стали писать люди и предлагать помощь. Юной маме неравнодушные жители города принесли два детских комбинезона, упаковки с подгузниками и детское питание. Также девушке позвонили из компании «Яндекс» и предложили более комфортный вариант сотрудничества, который было бы удобнее совмещать с уходом за ребенком. Звонки с предложениями о помощи от компаний и частных лиц продолжаются.

По словам Королевой, работать в сервисе доставки еды курьером оказалось несложно, сложно было только с коляской, которая не всегда влезала в лифт. В таких случаях мама брала ребенка на руки. На удивленные вопросы от клиентов девушка честно рассказывала свою историю. Также стало известно, что ее сфотографировали с коляской в первый рабочий день.

Сейчас с девушкой заключил контракт Первый канал. Она должна прилететь в Москву на съемки программы. Также работу молодой маме предложили конкуренты «Яндекса» – Delivery Club. Вне зависимости от решения девушки ей обещали помочь с покупкой детского питания и устройством дочки в ясли.