Антирусские высказывания чеченского депутата в республике объяснили неверным переводом

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что не верит, что чеченский депутат, экс-министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев мог оскорбить россиян.

«Я не верю, что человек (Ханбиев) мог сказать что-то против русских», – заявил в разговоре с Ura.ru Умаров.

Он не исключил, что скандал с антирусскими высказываниями Ханбиева разгорелся из-за ошибки при переводе. Умаров указал, что Ханбиев говорил на чеченском языке, а переводившие его пользователи Сети «дали вольный перевод». «Интерпретировали неверно. Это не в первый раз происходит подобное. Я не верю, что человек мог сказать такое», – подчеркнул Умаров.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Ханбиев якобы сделал признание, как он «не любит русских и не собирается с ними разговаривать». «Я падишах моего народа – чеченец. Я русским никогда слово не говорю. Я никакому русскому не сдавался. ... И я их не люблю даже сегодня. Я сын Ичкерии!», – якобы заявил Ханбиев.

Магомед Ханбиев является членом парламента Чечни, он также входит в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

На днях другой спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил кровной местью блогеру Тумсо Абдурахманову, который проживает в Польше. Поводом послужили слова Абдурахманова об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове. Однако пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что слова Даудов неправильно перевели.