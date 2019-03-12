Слова о «кровной мести» от спикера парламента Чечни назвали неточным переводом

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов не говорил о «кровной мести» блогеру Тумсо Абдурахманову, его слова неправильно перевели, сообщил пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов.

«Председатель парламента Чеченской республики не объявлял кровной мести Тумсо Абдурахманову. Он сказал, что призовет к ответу за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В данном случае переводчик умышленно исказил слова Магомеда Даудова, сказанные на чеченском языке», – сообщил Каримов в разговоре с «Интерфаксом».

Ранее СМИ сообщили, что Абдурахманов, проживающий в Польше, получил угрозу от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из-за слов об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове.

Блогер назвал его «предателем чеченского народа», в ответ ответ спикер парламента Чечни в Instagram якобы «объявил блогеру кровную месть».

В Кремле также прокомментировали эту ситуацию.