В Кремле напомнили о незаконности кровной мести

Понятие «кровная месть» не укладывается в российское правовое поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера парламента Чечни.

Один из журналистов спросил, как в Кремле смотрят на заявления, касающиеся традиции «кровной мести», в частности, он попросил прокомментировать слова спикера чеченского парламента.

«Мне неизвестно об этом заявлении, я его не видел сам, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция «кровной мести», нет. И вряд ли это может укладываться в правовое поле, все-таки мы живем в правовом государстве», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Польше, получил угрозу от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из-за слов об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове.

В частности, в беседе с известным общественным деятелем Максимом Шевченко блогер назвал отца нынешнего главы республики «предателем чеченского народа». В ответ спикер парламента Чечни в прямом эфире в Instagram объявил блогеру кровную месть, пишет «Ридус». Блогер воспринимает угрозы Даудова всерьез. «Я не испытываю страха, но я понимаю, что все очень реально и опасно», – сказал он.