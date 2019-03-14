Дагестанские подростки ранили друг друга из огнестрельного оружия

В Дагестане два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия, рассказал источник в силовых структурах.

Происшествие произошло в Левашинском районе в селе Хаджалмахи, передает РИА «Дагестан».

Сообщается, что оба пострадавших госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии находится детской республиканской клинической больнице, второй подросток в состоянии вредней степени тяжести помещен в районную больницу.

5 марта в Краснодарском крае школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы.

В январе в Красноярского крае подросток пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья.