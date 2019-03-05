Подросток в краснодарской школе открыл стрельбу из пневматики, есть раненые

Школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил информированный источник.

«Инцидент произошел в средней школе №10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников», – сообщил собеседник «Интерфакса».

Отмечается, что официального подтверждения информации на данный момент нет.

Напомним, в январе в Красноярском крае подросток попытался пройти в школу с ружьем, но его не пустили. Тогда он стал стрелять по окнам и машинам возле здания. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело.