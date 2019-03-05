Подросток в краснодарской школе открыл стрельбу из пневматики, есть раненые

Взгляд
5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Защитники животных оказались глобальной спецслужбой с кровавой историей

В XXI веке даже предельно респектабельные и уважаемые организации может поразить вирус экстремизмаФото: Alban Grosdidier/ZUMA/Global Look Press
Обнародованы факты, грозящие крупным скандалом с участием правительств целых стран и звезд первой величины. Всемирный фонд дикой природы, эмблему которого в виде милой панды знает практически каждый, обвинен в организации убийств, пыток и карательных акций. При этом его деятельность описывается по аналогии со спецслужбами. Что стоит за этими обвинениями? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...

У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

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          Подросток в краснодарской школе открыл стрельбу из пневматики, есть раненые

          5 марта 2019, 12:55

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил информированный источник.

          «Инцидент произошел в средней школе №10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников», – сообщил собеседник «Интерфакса».

          Отмечается, что официального подтверждения информации на данный момент нет.

          Напомним, в январе в Красноярском крае подросток попытался пройти в школу с ружьем, но его не пустили. Тогда он стал стрелять по окнам и машинам возле здания. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело.


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