Британский парламент согласился перенести дату Брексита

Депутаты британского парламента поддержали предложение правительства Великобритании о переносе даты Брексита.

При голосовании в палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку выхода из ЕС, 202 высказались против, передает ТАСС.

Запрос о технической отсрочке Брексита до 30 июня теперь должны направить в ЕС, если палата общин сможет до 20 марта одобрить проект соглашения о его условиях.

В четверг парламент отверг эту сделку, которую придется согласовывать вновь.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС должен быть готов к возможному переносу даты выхода Великобритании из состава сообщества. При этом члены правительства Терезы Мэй обсуждали возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет.