Глава Евросовета призвал быть готовыми к переносу Brexit

Страны-члены Евросоюза должны быть готовы к возможному переносу даты выхода Великобритании из состава сообщества, который в данный момент намечен на 29 марта, на более поздний срок, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Туск, выступая в Брюсселе, заявил, что в ходе консультаций в преддверии саммита ЕС (21-22 марта) он намерен обратиться к лидерам 27 стран с призывом «быть открытыми для длительного продления» даты Brexit, «если Великобритания сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по Brexit и построить консенсус вокруг нее», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что члены правительства Терезы Мэй обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет.