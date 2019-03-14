Почти половина украинцев оказались не трудоустроены официально

За прошлый год количество официально трудоустроенных граждан сократилось на Украине до 7,7 млн человек, что составляет менее половины трудоспособного населения в стране, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины (Госстата).

«Из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек. То есть чуть более 45%», – цитирует заявление ТАСС со ссылкой на украинское издание «Сегодня».

По данным ведомства, за 2018 год на Украине уволились или были уволены 2,4 млн человек. При этом приняли на работу 2,2 млн человек. Число официально работающих украинцев уменьшилось на 183 тыс. 700 человек, то есть около 7,6%.

«За прошлый год существенное сокращение произошло в сфере образования: там стало на 60 тыс. работников меньше. В промышленности численность работников сократилась на 50 тыс. человек, в медицине – почти на 40 тыс.», – говорится в сообщении.

Также Госстат сообщил, что за первое полугодие 2018 года выявили 3,6 млн неофициально трудоустроенных украинцев в возрасте от 15 до 70 лет.

Напомним, во второй половине 2017 года глава СБУ Василий Грицак призывал украинцев не ездить в Россию на заработки. До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что только за последние шесть месяцев отток украинцев в Россию составил 434 тыс. человек. По его словам, это закономерно, так как своих рабочих мест лишились около 5 млн человек, а на Украине сохраняются экономический упадок и массовая безработица.