Родственники погибших в крушении Boeing 737 возмутились отношением Ethiopian Airlines

Родственники погибших в авиакатастрофе Boeing 737 Max в Эфиопии покинули встречу с представителями авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежал лайнер, из-за того, что компания не предоставила подробностей трагедии.

«Они пригласили нас (на встречу), чтобы предоставить информацию о телах и причинах аварии. Однако никаких данных мы не получили», – сообщил один из участников встречи, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая троих россиян), во многих странах мира, включая Россию, США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.

Между тем, производство лайнеров на заводе американской компании продолжается, отметили источники агентства в отрасли. В июне на предприятии планируется даже нарастить производство.