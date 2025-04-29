Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Медведев призвал завершить СВО победой и уничтожением режима Киева
Замред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что конечной целью спецоперации на Украине должно стать уничтожение киевского режима и достижение победы России.
Медведев во время лекции на марафоне «Знание. Первые» подчеркнул, что специальная военная операция на Украине должна завершиться победой России и уничтожением неонацистского режима в Киеве, сообщил ТАСС.
Он отметил: «Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине. И надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба – это вопрос будущего». Медведев также добавил, что заявления представителей киевской власти не всегда отражают мнение всего украинского народа.
Ранее Медведев заявил, что освобождение Курской области завершено и наступательные действия российских войск продолжаются на других направлениях.
Медведев также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО автоматически сделало эти страны объектами для российских вооруженных сил, включая возможность ответных и ядерных ударов, кроме того, он подчеркнул важность реформирования Организации Объединенных Наций.