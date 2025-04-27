Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Курская область полностью освобождена в Светлую пасхальную неделю, сообщает Telegram-канал Медведева. Медведев добавил, что накануне Дня Победы российские военные продолжают наступление на других направлениях.

В сообщении подчеркивается, что враг терпит поражение, а «нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.