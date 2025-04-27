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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат
    Европейские чиновники захотели отставки фон дер Ляйен
    МИД усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    «Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области
    Опубликовано фото военных из КНДР в Курской области
    Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине
    Названа причина мощного взрыва в порту Ирана в Персидском заливе
    Володин рассказал о вступающих в силу в мае новых законах
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    19 комментариев
    27 апреля 2025, 10:51 • Новости дня

    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе Светлой пасхальной недели завершено освобождение Курской области, а наступательные действия российских войск продолжаются на других направлениях, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, Курская область полностью освобождена в Светлую пасхальную неделю, сообщает Telegram-канал Медведева. Медведев добавил, что накануне Дня Победы российские военные продолжают наступление на других направлениях.

    В сообщении подчеркивается, что враг терпит поражение, а «нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    27 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию бойцов из КНДР, которые, по его словам, участвовали в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, передает Colonelcassad. На снимке изображены шестеро военнослужащих на фоне позднеосенних деревьев.

    Опознавательным знаком на их шлемах служит георгиевская лента. «Наши братья по оружию», – написал Рожин в подписи к публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области, в Сети появилось видео с бойцами, якобы принадлежащими силам специального назначения КНДР после штурма в Плехово, а начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В Крыму назвали пиратством захват Украиной судна с грузом из Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Госсовета Крыма Константинов усмотрел в действиях украинских властей черты морского пиратства и выразил сомнения в возможности договоренностей.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.

    Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».

    Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.

    Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованный в июле 2019 года в порту Измаила российский танкер был продан в апреле 2025 года украинскими властями за сумму свыше 6 млн гривен.

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    27 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    «Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области

    «Северяне» уничтожили более 250 солдат противника на трех направлениях

    «Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий группировка «Север» нанесла существенные потери в районах сел Беловоды и Локня в Сумской области.

    Группировка войск «Север» завершила освобождение села Поповка в Краснояружском районе и села Горналь на Сумском направлении, передает Telegram-канал «Северный ветер». По официальной информации, в Горнале российские военные водрузили государственный флаг, освободив последний населенный пункт Суджанского приграничья. Попытки противника прорваться к этим селам отражались при поддержке морских пехотинцев и штурмовых подразделений.

    Противник перебрасывал резервы и штурмовые группы в лесополосы Сумской области, но российская разведка вскрывала их позиции, после чего наносились удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметами. В районах сел Беловоды и Локня ВСУ понесли значительные потери. За сутки группировка «Север» продвинулась более чем на 3,9 км, было уничтожено десять единиц вражеской бронетехники и шесть единиц техники на Сумском направлении.

    На Краснояружском направлении российские бойцы уничтожили остатки штурмовых групп противника в Поповке, где еще в марте были задействованы подразделения ФСБ. Воздушные и артиллерийские удары по ВСУ наносились на протяжении месяца. Последняя попытка прорыва в Поповку была отражена сегодня утром с помощью FPV-дронов.

    На Липцовском направлении Северяне уничтожили четыре пусковые установки беспилотников противника и шесть тяжелых коптеров. На Волчанском направлении комплексным огневым поражением уничтожены шесть боевых групп, а также автомобильная и бронированная техника. Всего за сутки потери ВСУ составили более 250 человек, из которых большая часть на Сумском направлении. Также были уничтожены гаубицы, минометы, бронемашины, пикапы, квадроциклы и системы спутниковой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на харьковском направлении, «Северяне» отразили атаку ВСУ, проведенную по методичкам НАТО, а также российские подразделения ранее выбили украинские силы с позиций у населенного пункта Липцы.

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    27 апреля 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о восьми обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки

    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми обстрелов ДНР украинскими войсками на горловском направлении ранен один гражданский и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что был ранен один мирный житель, а также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    В сообщении ведомства говорится: «[Зафиксировано] восемь фактов вооруженных атак на горловском направлении. <…> Поступили сведения о ранении гражданского лица».

    Всего по территории республики противник выпустил 25 различных боеприпасов. Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что двое жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, пострадали в субботу в результате удара ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, однако пострадавших среди жителей не зафиксировано, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников и обстрелам.

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    26 апреля 2025, 13:16 • Новости дня
    МО сообщило об успехах войск России на нескольких направлениях
    МО сообщило об успехах войск России на нескольких направлениях
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России улучшили позиции и нанесли значительные потери формированиям ВСУ сразу на нескольких направлениях, в том числе уничтожили бронетехнику.

    Российские войска провели успешные операции на ряде участков фронта, передает Telegram-канал МО. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение механизированным, егерским, штурмовым, воздушно-десантным бригадам, а также соединениям беспилотных систем, морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ. Бои велись в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили свыше 360 человек, три бронированные машины, три автомобиля и четыре орудия артиллерии.

    На белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удар по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери противника достигли 35 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» сообщила об улучшении позиций по переднему краю и нанесении значительного ущерба двум механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области и Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 человек, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов, четыре полевых орудия и четыре склада боеприпасов.

    По информации Министерства обороны, группировка «Южная» заняла более выгодные позиции, уничтожив живую силу и технику трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки и Ильиновки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 человек, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, радиолокационная станция AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в оборону ВСУ у населенного пункта Новое в ДНР и приблизились к Катериновке, российские войска захватили украинские позиции на реке Жеребец, а также российские подразделения начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

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    27 апреля 2025, 07:54 • Новости дня
    Американский режиссер заявил о безопасности поездок в Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Документалист из США охарактеризовал Крым как полностью безопасный для посещения американцами регион, отметив дружелюбие местных жителей.

    Крым – безопасный регион для туристов, заявил режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в интервью РИА «Новости». «Крым – безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», – отметил он.

    Тремблей подчеркнул, что американцы не должны опасаться поездок на полуостров, поскольку уровень безопасности там высок. По его словам, жители Крыма всегда рады встречать иностранных гостей и открыты для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма, американская администрация предложила включить признание Крыма российским в новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине и тем самым отказаться от более чем десяти лет сопротивления этому геополитическому факту, а напряженность между США и европейскими странами усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО.

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    26 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима

    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области агонией киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюра киевского режима в Курской области потерпела крах, освобождение курской земли от ВСУ означает, что грядет полное уничтожение киевского режима, заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

    Ревенко заявил в своем Telegram-канале , что освобождение последнего курского села Горналь означает агонию киевского режима.

    Он подчеркнул, что националистический проект на Украине провалился и страну ждет «пересборка и денацификация».

    Ревенко отметил, что операция по освобождению региона завершилась разгромом противника, понесшего большие потери, и назвал это событие историческим. По его словам, бойцы ВДВ, морской пехоты, спецназа «Ахмат» и военнослужащие КНДР проявили героизм и военную смекалку, особенно при операции «Поток» по освобождению Суджи.

    Он также сообщил, что после освобождения Курской области боевые действия сместились в Сумскую область. Депутат заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но пока Зеленский «ломается» ВС России развивает наступление.

    «Не хотят разговаривать сейчас, чуть позже уступят ещё больше. За каждый день боев, каждый час, каждую жизнь Зеленский заплатит», – отметил депутат.

    Ранее группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, и выдавила остатки подразделений ВСУ за пределы границы.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.

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    26 апреля 2025, 13:34 • Новости дня
    Бастрыкин инициировал дело оскорбления чувств вдов участников СВО

    СК России начал проверку интервью томских риелтора и блогера о выплатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после резонансного интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам, сообщает информцентр ведомства.

    Решение о возбуждении уголовного дела председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял после изучения обращения участника спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Поводом стало интервью, в котором риелтор и блогер из Томска рекомендовали женщинам вступать в брак с военнослужащими, чтобы после их гибели получить компенсацию для покупки жилья.

    По мнению заявителя, подобные высказывания дискредитируют российские вооруженные силы и оскорбляют чувства вдов погибших участников спецоперации. Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета по Томской области Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о деталях расследования.

    В региональном Следственном комитете сообщили, что уже проводится процессуальная проверка и исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Томске назначил Марине Орловой 80 часов обязательных работ за высказывания в видео о схеме покупки жилья, которые вызвали общественный резонанс.

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    26 апреля 2025, 23:15 • Новости дня
    Портреты участников СВО решили разместить на стендах в Курской области

    Стало известно о размещении портретов героев СВО на стендах региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона подготовили размещение фотографий участников спецоперации на информационных стендах для сохранения памяти о героях.

    Портреты участников специальной военной операции будут размещены на различных стендах по всей территории Курской области, передает ТАСС.

    По словам врио губернатора Александра Хинштейна, такое решение приняли для того, чтобы как можно больше людей могли видеть лица, улыбки и глаза участников СВО. Хинштейн отметил, что выставка портретов уже прошла в библиотеке имени Николая Асеева, где также представили памятные монеты, макеты военной техники и экспонаты времен войны.

    К Всероссийской акции «Библионочь» в Курской области присоединились более 300 библиотек. Акция совпала с днем освобождения Курской области от ВСУ, что, по мнению Хинштейна, символично. Он призвал молодежь помнить о цене освобождения и героизме земляков, а также не забывать усилия тех, кто приблизил победу.

    В рамках мероприятий все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату», написать бойцам пожелания и слова благодарности. Посетители попробовали гречневую кашу, познакомились с особенностями полевого быта, увидели выставку газет прошлого века и ознакомились с классической литературой о военных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курская область была полностью освобождена, формирования противника разгромили, а последнее занятое украинскими войсками село Горналь зачистили; начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о заслугах военнослужащих КНДР; группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, а остатки подразделений ВСУ выдавили за пределы границы.

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    26 апреля 2025, 23:38 • Новости дня
    Три украинских беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    Вечером 26 апреля системы ПВО ликвидировали три самолетных БПЛА, атаковавших воздушное пространство Брянской области, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    Об уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью вечером 26 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 22:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО ликвидировали цели.

    Губернатор региона Александр Богомаз заявил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. По словам главы области, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы.

    Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональные действия по обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, а в утренние часы силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

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    26 апреля 2025, 13:21 • Новости дня
    МО России сообщило о продвижении войск «Восток» и «Днепр»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив склады боеприпасов и топлива.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление на позиции противника, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики, а также Малиновка Запорожской области, российские военные нанесли поражение нескольким украинским бригадам. По данным ведомства, потери украинской стороны составили до двухсот военнослужащих, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и артиллерийское орудие, также был уничтожен склад горючего.

    Группировка войск «Днепр» атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. По информации Минобороны, противник потерял до восьмидесяти пяти военнослужащих, одну бронированную машину и три артиллерийских орудия, в том числе гаубицу М777 производства США. В результате ударов уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и склад боеприпасов.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских войск в 164 районах. Средства ПВО России уничтожили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 236 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 821 беспилотник, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 048 танков и других бронемашин, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 34 615 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в глубину обороны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новое в ДНР и подошли к Катериновке, ранее войска России захватили позиции украинских сил на реке Жеребец, а также российские подразделения начали штурм Григоровки в ДНР.

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    26 апреля 2025, 14:04 • Новости дня
    Герасимов сообщил о завершении уничтожения диверсантов ВСУ в Поповке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Поповка на территории Белгородской области были ликвидированы диверсионные группы украинских военных, продолжается поиск скрывающихся бойцов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.

    По его словам, подразделения группировки «Север» завершили уничтожение украинских диверсионных групп в районе села Поповка Белгородской области, передает ТАСС.

    Герасимов отметил: «Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные столкнулись с атакой дронов при тушении храма «Новый Иерусалим» в Белгородской области, украинские формирования нанесли удары по семи населенным пунктам в регионе, а в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.

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    26 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением региона

    Tекст: Вера Басилая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил благодарность жителям Курской области и бойцам за возвращение региона под полный контроль России.

    Официальное поздравление врио губернатора Курской области Александра Хинштейна прозвучало на медиафоруме «17 ценностей России», передает ТАСС.

    Хинштейн отметил, что жители долго ждали этого события и верили в освобождение области от боевиков Вооруженных сил Украины.

    Он высоко оценил вклад всех, кто участвовал в этих событиях. «Великий поклон нашим воинам, вечная слава им, вечная память тем, кто, увы, не пришел живым, тем, кто сложил свои головы и отдал свою жизнь за нашу страну и за нашу курскую землю», – заявил Хинштейн.

    Врио губернатора подчеркнул, что этот день стал особенным для всего региона.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.

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    26 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны: Юлия Чичерина дала концерт для танкистов СВО

    Чичерина провела концерт для танкистов 51-й армии в тылу СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певица Юлия Чичерина дала концерт для солдат танкового батальона в тыловом районе СВО, поддержав боевой дух военн#{video1}ослужащих.

    Концерт Юлии Чичериной для военнослужащих гвардейского танкового батальона 51-й общевойсковой армии состоялся в тыловом районе зоны спецоперации, передает Telegram-канал Минобороны. Артистка исполнила для бойцов свои известные композиции, а также пообщалась с военнослужащими после выступления. В сообщении отмечается, что именно такое внимание со стороны известных деятелей культуры придает бойцам силы и вдохновляет на выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети запустили флешмоб в поддержку патриотичных российских артистов, певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в зоне спецоперации, а президент России Владимир Путин присвоил Чичериной звание «Заслуженный артист России».

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