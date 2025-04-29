Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки» – демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.7 комментариев
Депутат Судзуки призвал Украину не повторять судьбу Японии конца Второй мировой войны
Японский сенатор Мунэо Судзуки отметил важность переговоров Киева с Москвой и предостерег Украину от повторения трагического опыта Японии после Второй мировой войны.
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в своем блоге призвал власти Украины признать текущее положение страны и отказаться от агрессивных заявлений. Он подчеркнул, что Украине стоит спокойно и последовательно вступить в переговоры с Россией, передает ТАСС.
Судзуки раскритиковал политику Владимира Зеленского, отметив, что украинский лидер делает громкие заявления, несмотря на понимание невозможности победы страны собственными силами. По словам сенатора, такие действия могут привести к повторению ошибок Японии в конце Второй мировой войны.
Политик вновь сравнил ситуацию на Украине с положением Японии, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям серьезными последствиями, если власти на Украине откажутся от территорий при переговорах с Москвой, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон рассчитывает на достижение постоянного прекращения огня на Украине после объявления перемирия президентом России Владимиром Путиным, а глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул в интервью, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.