На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
Офицер ВСУ от имени военных пригрозил киевским властям
Офицер ВСУ пригрозил последствиями для Киева при уступке территорий Москве
Командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям последствиями, если власти на Украине откажутся от территорий при переговорах с Москвой.
Заявление Мадяра прозвучало в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук. Офицер подчеркнул, что если власти будут вести переговоры с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу», передает Лента.ру.
Мадяр также отметил, что после завершения боевых действий около миллиона военных вернется с фронта, где «они не теряли времени зря».
По его словам, если у военных возникнут вопросы к целостности страны, некоторых представителей власти ожидают «серьезные неприятности».
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, однако вернуть полуостров военным путем невозможно.
Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.