За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

Tекст: Станислав Лещенко

В Миграционной службе Финляндии (Migri) сообщили, что рассмотрели уже почти все заявления, поступившие от более тысячи бежавших от мобилизации российских мужчин, многие из которых ждали своего решения несколько лет. «Были приняты и положительные решения в случаях, когда имелись основания для предоставления убежища. Но в большинстве случаев – нет», – заявила глава юридического и экспертного отдела Migri Ану Карппи. Представитель миграционного ведомства подчеркнула, что самого по себе факта бегства от мобилизации недостаточно для получения убежища.

Всего за тот период, когда Migri начала активно рассматривать дела бежавших от мобилизации россиян, почти 70% столкнулись с отказом. Перед тем, как получить на руки документ об отказе, этим людям пришлось выдержать длительный период ожидания, который они провели в центрах для беженцев. В некоторых случаях сроки обработки заявлений растягивались более чем на два года, так как Migri ждала инструкций агентства ЕС по предоставлению убежища – как поступить в отношении россиян, бегущих от мобилизации.

Однако осенью позапрошлого года в этом европейском агентстве постановили оставить право решать судьбу просителей на усмотрение каждой из стран-членов ЕС. После этого в финской Migri приступили к тщательному разбирательству дел каждого заявителя об убежище – и пришли к выводу, что уклонение от призыва в России, как правило, не приводило к незаконному наказанию или преследованию.

Финские чиновники требуют от беглых россиян конкретных доказательств того, что над ними нависла угроза какого-либо наказания. «Каждый отдельный случай мы рассматриваем индивидуально», – указывает старший инспектор Migri Эппу Ояла. В итоге в большинстве случаев инспектора приходят к выводу, что претендент на убежище может спокойно возвращаться в Россию, где ему ничего не грозит.

Помимо нежелания угодить на военную службу, чаще всего граждане России, добивающиеся убежища в Финляндии, указывают на свою принадлежность к антисистемной оппозиции, уверяют, что занимались «антипутинской деятельностью» или утверждают, что состоят в рядах запрещенной в РФ секты «Свидетели Иеговы*». Нередко претенденты на ВНЖ рассказывают, что принадлежат к «сексуальным и гендерным меньшинствам» и поэтому якобы подвергаются опасности в России. Есть определенное количество выходцев с Северного Кавказа (особенно из Чечни), утверждающих, что подвергаются преследованиям со стороны российских властей.

Пытаясь закрепиться в Финляндии, беглецы рассказывают местной прессе всяческие небылицы о России. В частности, они пытаются внушить финнам, что это якобы в России, а не на Украине практикуется насильственная «бусификация» мужчин на улицах.

«Три года идет скрытая мобилизация, потому что было много случаев, когда человек выходил в магазин, а потом, как оказалось, он уже в воинской части. Месяц назад объявили, что в войсках необходима ротация. Откуда-то эти люди должны браться... Поэтому угроза никуда не делась. Мобилизация не завершена, указа о ее завершении не было», – заявил в эфире финского телевидения Иван Петриченко, в свое время уехавший в Финляндию с семьей после получения повестки. Однако ему эти фантазии не помогли – он, как и многие другие, получил от финнов отказ.

31-летний Святослав Паршиков, тоже сбежавший от мобилизации, рассказывает, что прибыл в Финляндию более двух лет назад по шенгенской визе и попросил убежища – однако Migri уже трижды откладывала решение по его делу. Паршиков говорит, что долгое ожидание вызывает у него сильный стресс. «Это нарушение закона и похоже на дискриминацию россиян. Мне грустно и тяжело», – описывает свои чувства Паршиков.

При этом особенно цинично выглядит тот момент, что, хотя финское государство сплошь и рядом высылает незадачливых релокантов, их предварительно стремится использовать местная пропаганда. Финская пресса часто наведывается в лагеря для беженцев, подначивая находящихся там россиян делать провокационные высказывания. И те на это соглашаются, так как по наивности своей верят, что если скажут то, что от них хотят, то повысят свои шансы на получение убежища.

Так, недавно Антон Лукьянов, Никита Голозубов, Святослав Паршиков и Юрий Щербачев рассказали финской прессе, что «Россия станет угрозой для всех своих соседей, если Украина проиграет войну». Поэтому, по их мнению, «Запад должен всячески помогать Украине». Другими словами, прежде чем выдворить россиян, финны подводят их под статьи российского уголовного кодекса.

Примечательно, что многие финны, судя по оставляемым им в интернете комментариям, беглым россиянам отнюдь не сочувствуют. «У Финляндии нет никаких обязательств перед этими людьми. Финляндия не богадельня», – пишет, например, Stora Tomten. «Нечего тут им делать. Пусть в России ходят на марши протестов и искореняют своих олигархов и коррумпированное правительство. Все верно, пользы от них там больше, чем здесь», – подхватывает edvin63. «Если Финляндия будет давать убежище россиянам, бегущим от мобилизации, их число возрастет многократно. И будет второй Донбасс: «Спасите, здесь русских обижают!», – беспокоится Orvokki5.

Похожая ситуация сложилась и в соседней стране. В 2024 году в Швеции суммарно попросили убежища около трехсот россиян. Шведский телеканал TV4 сделал интервью с одним из таких беглецов – по имени Игорь Лежнев. По словам Игоря, он покинул свою страну, потому что «не был согласен с правительством». Однако он не сумел убедить шведское миграционное управление и получил отказ. «Я боюсь за свою жизнь. Причина, по которой я боюсь возвращаться в Россию – то, что они собираются отправить меня воевать на Украину», – говорит Лежнев.

По статистике в Швеции удовлетворяется лишь 10-20 % прошений об убежище от россиян. Подавшие их люди в большинстве своем говорят, что опасаются попасть на родине под мобилизацию – но власти не верят голословным утверждениям и требуют доказательств. В прошлом году глава шведской миграционной службы Карл Бекселиус заявил, что Россия большая страна, и не все мужчины подвергаются риску быть мобилизованными. По его словам, без предоставления «объективных оснований» российским мужчинам не стоит рассчитывать на положительное решение по заявке на получение убежища.

Бекселиус откровенно предупредил, что большинство россиян, планирующих попросить об убежище Швецию, получат отказы. Чиновник подчеркнул, что само по себе участие России в конфликте на Украине не является достаточным основанием для предоставления убежища.

Точно так же не жалуют шведы и белорусов. В прошлом году разгорелся скандал, когда Швеция депортировала двух граждан Белоруссии, которым ранее отказала в политическом убежище. Немецкие журналисты, заинтересовавшиеся этой историей, выяснили, что скандинавское королевство отказало в политическом убежище 98% обратившихся за ним белорусов.

При этом стратегия шведских властей выглядит по меньшей мере странной – если учитывать, что ворота этой страны до сих пор широко раскрыты для выходцев с Ближнего Востока и Африки. В настоящее время государством руководит умеренно консервативная коалиция – в 2022 году она пришла к власти на обещаниях резко ограничить миграцию. Однако и по сей день власти ежегодно выдают около 100 тыс. новых разрешений на проживание.

В стране бесчинствует этническая преступность, костяк которой составляют выходцы с Ближнего Востока. Шведские правоохранительные органы ничего не могут сделать с этими бандами – они усилились до такой степени, что против них начали вводить санкции США. В этом плане Швеции было бы разумно давать убежище российским и белорусским релокантам – в конце концов, это европейцы, носители похожего психотипа и менталитета. Они не представляют для Швеции никакой опасности, напротив, готовы из кожи вон вылезти, чтобы их не выгоняли.

Но россиян все равно выгоняют, хотя держат широко открытые двери для тех же выходцев с Ближнего Востока.

Разгадка, судя по всему, заключается в глубоко укоренившейся шведской русофобии. Шведы боятся и ненавидят Россию. Судя по результатам свежего опроса, почти 70 % шведов очень обеспокоены «возросшей угрозой» со стороны России. И как минимум трое из десяти шведов опасаются оказаться под российской оккупацией.

При таком восприятии действительности практически все искатели политического убежища из России воспринимаются как потенциальные диверсанты, разведчики и возмутители спокойствия. Россиянину нужно очень уж постараться, чтобы со всей убедительностью доказать шведам, что он не «агент Москвы» – а словам и слезам Швеция не верит. Поэтому россиян и «заворачивают» – чисто на всякий случай.