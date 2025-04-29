Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Медведев предрек Зеленскому печальный конец из-за убийства генерала Москалика
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский, хвастающийся гибелью российского генерала, столкнется с трагическим исходом.
Дмитрий Медведев уверен, что Зеленский рано или поздно понесет тяжкие последствия за свои действия, передает ТАСС.
Зампред Совбеза отметил, что, когда руководитель государства «кичится» убийством российского военачальника, подобное заканчивается для него трагически: «В конечном счете он тоже закончит самым печальным образом», – подчеркнул Медведев во время марафона «Знание. Первые».
Кроме этого, Медведев выразил уверенность, что судьба Украины во многом уже определена. По его словам, остатки этой страны обречены на распад и неинтересны Западу без ресурсов и промышленности. Медведев категорически отверг возможность вступления Украины или ее частей в НАТО даже в отдаленной перспективе, подчеркнув, что такая позиция всегда была принципиальной для российских властей и лично президента России.
Ранее секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко признал причастность Киева к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалика.
В свою очередь Медведев заявил, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий, а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Киева превратились в террористическую ячейку, получающую иностранное финансирование и вооружение.