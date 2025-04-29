Цены на нефть снизились на опасениях вокруг спроса

Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ

Политолог Рар: Новое правительство Германии не станет «подарком» для Москвы

Tекст: Анастасия Куликова

«Вероятный будущий министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль не будет принципиально отличаться от Анналены Бербок, хотя он более сдержанный и рассудительный политик», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что Вадефуль отвечал за внешнюю политику в парламентской фракции ХДС.

«Он близок к Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика будет сосредоточена в новом органе, который сейчас создадут – Совете национальной безопасности. Возглавит его канцлер», – рассуждает эксперт.

По оценкам политолога, новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. «Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза или эскалацией конфликта с России по поводу НАТО и Украины», – указал спикер.

«Тем не менее можно ожидать, что кабмин будет избегать прямого столкновения с российской стороной на поле боя. Без американцев немцы ни в какую серьезную драку с Москвой не полезут», – заключил Рар.

Ранее стало известно, что политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым министром иностранных дел Германии в правительстве Фридриха Мерца. Как отмечает телеканал NTV, впервые за 60 лет представитель партии будет курировать МИД.

Вадефуль на этом посту сменит Анналену Бербок. Ему 62 года, он юрист. С 2017 Вадефуль был заместителем главы парламентской группы по внешней и оборонной политике. Последние годы – ключевой советник Фридриха Мерца по международным вопросам.

Вадефуль известен своей антироссийской позицией и является одним из ястребов в ХДС в части отношений с Москвой. В интервью Tagesspiegel в 2023 году он выступил за то, чтобы Украине разрешили использовать оружие, поставляемое Германией, в том числе для ударов вглубь территории России.

Примечательно, что в январе 2025 года политик стал жертвой розыгрыша Вована и Лексуса. Пранкеры позвонили ему от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль в ходе разговора отметил, что ФРГ не сможет отправить военный контингент на украинскую территорию из-за сложных юридических процедур и отсутствия поддержки такого шага со стороны граждан.

При этом он пообещал собеседнику поставить ВСУ больше оружия, а еще выдал чувствительную информацию насчет передачи дальнобойных ракет Taurus – якобы это может быть возможно «не раньше мая, и то с оглядкой на Трампа».

Напомним, досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС, занявшему по итогам голосования первое место, и СДПГ (третье место) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер и приведен к присяге новый кабинет министров, предварительно, назначено на 6 мая.