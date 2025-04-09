Германию возглавит предатель без принципов

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Самый влиятельный лидер Европы». Именно так европейское издание Politico называет будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Казалось бы, для такого титула есть все основания.

Мерц через считанные недели возглавит Германию – самую мощную страну Европейского союза. После многонедельных политических торгов победившая на выборах партия ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем объявила в среду о создании коалиционного правительства с социал-демократами. Соглашение еще должно быть одобрено руководящим комитетом ХСС, на партийном съезде ХДС и на голосовании всех членов СДПГ, однако это уже скорее формальности

Будущий канцлер заявил о готовности провести всю Европу через нынешние геополитические шторма, связанные с кризисом в трансатлантических отношениях. Он – некогда убежденный атлантист и сторонник тесных отношений с Вашингтоном – признал, что пути-дорожки между двумя частями коллективного Запада разошлись.

«Различия между США и Европой приобретают совершенно новое измерение. Теперь речь идет уже не только о вопросах обороны. Теперь речь идет о нашем фундаментальном понимании демократии и открытого общества», – писал Мерц по итогам выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его словам, у Европы осталось не так много времени, чтобы наконец «встать на собственные ноги и защитить то, что действительно находится под угрозой, а именно политический порядок европейского континента, который мы – вместе с американцами – выстраивали на протяжении более 75 лет».

И сейчас будущий канцлер ФРГ дает понять, что именно он будет поднимать Европу на эти ноги. «В этой Европе Германия должна играть ведущую роль. Мы должны взять на себя эту ответственность. Я, например, полон решимости это сделать», – говорил Мерц. И Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен благословляет будущего канцлера на эту роль.

Фридрих Мерц анонсировал масштабную программу по перевооружению Германии на сотни миллиардов евро. С целью якобы подготовить Бундесвер для противостояния России. И чтобы деньги на эту благородную цель можно было брать в кредит, добился вывода из-под т.н. «долгового тормоза» (позволявшего стране занимать в год не более 0,35% ВВП) все оборонные расходы.

Однако амбиции и желания Фридриха Мерца могут, мягко говоря, не совпасть с его возможностями. И через год-два самый влиятельный лидер Европы рискует столкнуться с такими проблемами, решить которые он не сможет.

Прежде всего он, не успев стать канцлером, уже серьезно разочаровал собственный электорат. Тем самым планом по перевооружению немецкой армии в кредит.

Накрученные западной пропагандой немцы в основном верят в миф о том, что Россия якобы может напасть на другие европейские страны. Однако они не считают нужным вооружаться за счет влезания в долги. И Мерц в ходе предвыборной кампании придерживался той же точки зрения. Незадолго до дня голосования Фридрих Мерц заявлял о том, что «следующий финансовый кризис» неизбежен, а значит нужно положить «конец фантазиям всех социал-демократов» и не влезать в еще большие долги. «Нам придется обойтись имеющимися у нас ресурсами», – говорил он.

А сейчас он не просто изменил свой подход, но и фактически сжульничал. Он протолкнул закон, разрешающий масштабные финансовые заимствования на укрепление обороноспособности страны, в последние дни работы предыдущего Бундестага – ведь в нынешнем составе у сторонников этой идеи не было нужных 2/3 голосов. Неудивительно, что его рейтинги упали. 60% респондентов (включая 28% избирателей ХДС/ХСС) говорят о том, что Мерц не подходит на роль канцлера.

В ближайшее время наступит еще одно разочарование в канцлере – в связи с его позицией по миграции.

Изначально Мерц выступал за ужесточение миграционного законодательства. Однако сейчас, в рамках коалиции с левой СДПГ, Мерцу придется смягчить миграционный подход. Деваться Мерцу некуда – для формирования коалиции он (с учетом отказа от сотрудничества с АдГ) должен объединяться с левыми партиями. А значит учитывать их повестку.

Мерц «мечтает стать канцлером любой ценой. В собственном лагере политика считают предателем, который жертвует всеми принципами, лишь бы занять желаемый пост», – говорит об этом политолог Александр Рар.

Избирателям Мерца, естественно, это не нравится. «Господин Мерц, мы верили в ваше политическое лидерство. Мы доверяли вам. И мы боролись за вас. Но теперь мы задаемся вопросом: за что? За ХДС, которая подчиняется левому мейнстриму?», – говорится в письме членов молодежного крыла ХДС из Кельна.

Сам будущий канцлер эти возмущения всерьез не воспринимает. «Да, на низовом уровне ХДС есть волнения. Но в руководстве партии и парламентской группы за последние дни укрепилось единство и выросла решимость», – говорит он. Фактически давая понять, что мнение рядовых избирателей сейчас, после выборов, ему не так важно.

А значит, Мерц станет еще одной жертвой концепции «Большой коалиции». Еще в период Ангелы Меркель стало ясно, что подобные лево-правые коалиции разочаровывают ядерный электорат партий, заставляют его уходить соответственно к более левым и более правым силам.

И поскольку на правом фланге остается сейчас только Альтернатива для Германии, избиратели ХДС постепенно перетекают туда. Перетекают настолько активно, что сейчас, согласно опросу, проведенному компанией Ipsos, АдГ впервые вышла на первое место в общенациональном рейтинге: за нее готовы голосовать 25% электората против 24% за ХДС/ХСС. «Люди хотят политических перемен, а не обычной коалиции ХДС/ХСС и СДПГ», – объясняет происходящее лидер АдГ Алис Вайдель.

Мерц, конечно, призывает к спокойствию. «Я могу только посоветовать всем нам не смотреть на змею, как кролик», – комментирует он рост рейтинга АдГ. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что разрыв в рейтингах между АдГ и ХДС/ХСС будет увеличиваться – ведь Мерц будет разочаровывать не только в политике, но и в экономике.

Ему придется выводить страну из серьезнейшего экономического кризиса.

Немецкая экономика уже находится в печальном состоянии – прогноз роста на этот год составляет 0,1%. Сейчас же президент США Дональд Трамп нанес по ней новый удар – в виде 20% пошлин на импорт всех товаров из ЕС. По расчетам некоторых экономистов, они будут стоить стране еще 0,3% роста ВВП – то есть экономика ФРГ окунется в рецессию. Да еще при этом заимствовать деньги на перевооружение.

И не исключено, что в какой-то момент непопулярные действия Мерца приведут к полноценному правительственному кризису. «Я предполагаю, что это правительство, как и прежнее, не будет стабильным», предрекает Александр Рар. Ведь правящее большинство очень шаткое. А значит если в партии начнутся серьезные волнения, то ФРГ придется пройти через досрочные парламентские выборы, а «самому влиятельному лидеру Европы» – через унизительную отставку.