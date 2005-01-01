Британский фунт отреагировал на решение Лондона не выходить из ЕС без сделки

После решения Палаты общин исключить возможность выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit курс фунта стерлингов резко вырос по отношению к другим валютам.

Британская национальная валюта выросла по отношению к доллару на 2,04% – до 1,3341, к евро на 1,61% – до 1,1771, передает ТАСС.

Накануне парламент Соединенного Королевства выступил против выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Ранее британские законодатели уже дважды отвергали проект сделки с ЕС об условиях Brexit.

Как ожидается, в четверг британские парламентарии смогут проголосовать за перенос даты выхода Великобритании из ЕC с 29 марта на более поздний срок.

В связи с этим Британию предупредили о риске остаться в ЕС на неопределенное время.