Кадыров заявил о ненависти США к его лошадям

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новые законопроекты конгресса США, отметив, что в Вашингтоне ненавидят не только его, но и его лошадей.

«Конгресс США сделал ещё один антироссийский шаг. Палата представителей приняла законопроекты санкционного характера. Они направлены против высшего руководства РФ. В документе содержатся и требования отслеживать мои «зарубежные активы». Авторы проекта не скрывают, что добиваются изменения в худшую сторону политики (президента США) Дональда Трампа в отношении России», – написал Кадыров в Telegram.

По словам главы Чечни, его обвиняют из-за того, что он называл Заура Дадаева, осужденного на 20 лет колонии за убийство Немцова, «патриотом России и не верил в его виновность». И добавил, что ему «абсолютно нет никакого дела до мнения и решений конгресса США». Также Кадыров отметил, что и сейчас не верит в виновность Дадаева в убийстве, добавив, что это его твердое убеждение, которое он намерен высказывать, «если даже конгресс примет сто один проект».

«У меня никогда не было и нет никаких активов ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Америке. В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам», – заключил он.

Ранее стало известно, что конгресс США намерен ввести санкции против причастных к убийству Бориса Немцова.