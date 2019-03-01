Подтвержден развод Дерипаски с Полиной Юмашевой

Российский бизнесмен Олег Дерипаска развелся со своей супругой Полиной Юмашевой больше года назад, об этом сообщил представитель девушки.

После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, уточнил ее представитель в разговоре с «Ведомостями».

Уточняется, что представители энергометаллургического холдинга En+, совладельцем которого является Олег Дерипаска, отказался от комментариев, представитель самого бизнесмена не стал отвечать на вопрос о разводе.

По данным издания, 6,75% акций компании принадлежат «бывшим членам семьи» Дерипаски, однако En+ не раскрывает имен владельцев.

Олег Дерипаска находился в браке с Юмашевой с 2001 года, она является дочерью Валентина Юмашева, главы администрации президента Бориса Ельцина в 1997–1998 годах.

Ранее сообщалось, что Дерипаска вернулся в список 500 богатейших людей мира.

В 2018 году Минфин США ввел против компаний Дерипаски En+ и «Русал» санкции, в результате чего акции подконтрольных ему фирм резко обвалились.

В январе 2019 года санкции были сняты.